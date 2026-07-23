Alwar News: अलवर में आशा सहयोगिनियों का मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन, काम बंद की दी चेतावनी



गौरतलब है कि 18 दिनों तक चली लंबी हड़ताल के समाप्त हो जाने के बाद भी अपनी साथी कार्यकर्ताओं की बहाली और बाकी अन्य मांगों को लेकर कई कार्यकर्ता नियमित रूप से काम पर नहीं लौट रही थीं। अब दो कार्यकर्ताओं की बहाली हो जाने के बाद आंदोलनरत आशा सहयोगिनियां भी अपनी लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए पूरी तरह से आर-पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रही हैं। आशा सहयोगिनियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से क्षेत्र में नवजात बच्चों के नियमित टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और स्वास्थ्य जांच जैसी कई अति-आवश्यक जन स्वास्थ्य सेवाएं पर असर पड़ेगा।