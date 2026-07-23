Rajasthan: सरकारी अस्पतालों में शुरू होगी ‘प्रसव सखी’ व्यवस्था, हाई रिस्क गर्भवतियों को मिलेगा पूरा साथ

गर्भावस्था हर महिला के जीवन का एक बेहद खूबसूरत, लेकिन नाजुक दौर होता है। अगर गर्भावस्था 'हाई रिस्क' (उच्च जोखिम) वाली हो, तो महिला और उसके परिवार की चिंता कई गुना बढ़ जाती है। सरकारी अस्पतालों की भीड़-भाड़ और लंबी लाइनों में अक्सर मरीजों को समझ नहीं आता कि कहां जाएं, किससे मिलें और कौन सी जांच करवाएं। इसी परेशानी को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक बेहतरीन पहल की है। अब प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए 'प्रसव सखी' तैनात की जाएंगी।