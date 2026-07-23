23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Rajasthan: सरकारी अस्पतालों में शुरू होगी ‘प्रसव सखी’ व्यवस्था, हाई रिस्क गर्भवतियों को मिलेगा पूरा साथ

राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अब हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का इलाज और आसान होगा। चिकित्सा विभाग 'प्रसव सखी' व्यवस्था शुरू कर रहा है। पिंक एप्रिन में तैनात महिला नर्सिंगकर्मी अस्पताल में भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज तक गर्भवतियों का मार्गदर्शन करेंगी, जिससे प्रसव प्रक्रिया सुरक्षित और तनाव मुक्त बन सके।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jul 23, 2026

prasav sakhi yojana

representative picture (AI)

गर्भावस्था हर महिला के जीवन का एक बेहद खूबसूरत, लेकिन नाजुक दौर होता है। अगर गर्भावस्था 'हाई रिस्क' (उच्च जोखिम) वाली हो, तो महिला और उसके परिवार की चिंता कई गुना बढ़ जाती है। सरकारी अस्पतालों की भीड़-भाड़ और लंबी लाइनों में अक्सर मरीजों को समझ नहीं आता कि कहां जाएं, किससे मिलें और कौन सी जांच करवाएं। इसी परेशानी को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक बेहतरीन पहल की है। अब प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए 'प्रसव सखी' तैनात की जाएंगी।

कैसे काम करेगी 'प्रसव सखी' व्यवस्था?

इस व्यवस्था की जिम्मेदारी गुलाबी (पिंक) एप्रिन पहने प्रशिक्षित नर्सिंगकर्मियों, एएनएम और चयनित महिला स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। अलवर के सीएमएचओ डॉ. योगेंद्र कुमार शर्मा ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 'प्रसव सखी' अस्पताल आने वाली हाई रिस्क गर्भवती महिला के साथ साए की तरह रहेगी।

भर्ती से डिस्चार्ज तक साथ: महिला के अस्पताल पहुंचने से लेकर भर्ती होने, डिलीवरी होने, डिलीवरी के बाद देखभाल और डिस्चार्ज होने तक 'प्रसव सखी' हर मोड़ पर उसका सहयोग करेगी।

जांच और परामर्श में मदद: यह सखी गर्भवती महिलाओं के रजिस्ट्रेशन, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, डॉक्टर की सलाह और इलाज की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाएगी।

विशेषज्ञों से समन्वय: अगर मरीज को किसी बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना है या किसी दूसरे बड़े अस्पताल में रेफर करना है, तो 'प्रसव सखी' तुरंत कागजी कार्रवाई और तालमेल में मदद करेगी।

चरणबद्ध तरीके से होगी शुरुआत: यह नई व्यवस्था सबसे पहले मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों, जिला अस्पतालों और ज्यादा डिलीवरी लोड वाले प्रथम रेफरल इकाइयों (FRU) में लागू की जाएगी।


24 घंटे मिलेगी मदद: बनेगी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेल्प डेस्क

अस्पतालों में अब मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हर चिन्हित अस्पताल में 24 घंटे काम करने वाली 'मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेल्प डेस्क' बनाई जाएगी। अस्पताल पहुंचते ही मरीज और उसके घरवाले सबसे पहले इसी हेल्प डेस्क पर संपर्क करेंगे।

हेल्प डेस्क पर मौजूद 'प्रसव सखी' मरीज को बताएगी कि उसे किस कमरे में जाना है और कौन सी जांच करवानी है। इतना ही नहीं, सरकार इस व्यवस्था को 104 जननी एक्सप्रेस से भी सीधे जोड़ने जा रही है। इसका मतलब यह है कि मरीज के घर से अस्पताल पहुंचने, वहां इलाज मिलने और वापस घर जाने तक का पूरा सफर बिल्कुल सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के पूरा होगा।

इस नई पहल से न सिर्फ सरकारी अस्पतालों में महिलाओं का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और डिलीवरी को सुरक्षित बनाने में भी यह मील का पत्थर साबित होगी।

Alwar News: अलवर में गर्भवती महिलाओं की जांच में लापरवाही, दो BCMO को कारण बताओ नोटिस

ये भी पढ़ें
pregnancy screening

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Jul 2026 11:25 am

Published on:

23 Jul 2026 11:24 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan: सरकारी अस्पतालों में शुरू होगी ‘प्रसव सखी’ व्यवस्था, हाई रिस्क गर्भवतियों को मिलेगा पूरा साथ

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: कॉलेजों में खुलेंगे पेट्रोल पंप? जमीन मांगने पर भड़के शिक्षाविद

college land petrol pump
अलवर

Alwar News: राजस्थान में 147 तो अलवर में 190 फीसदी पहुंचा भूजल दोहन

rajasthan groundwater crisis alwar
अलवर

अलवर के कलाकार की अद्भुत कला: रद्दी अखबार से बनाया भगवान जगन्नाथ का भव्य रथ

alwar artist shekhar chand prajapati
अलवर

Alwar News: मोबाइल दुकान का शटर तोड़ लाखों की चोरी, 29 महंगे फोन चुराए 

alwar khedli mobile shop
अलवर

Rajasthan Roadways News: रोडवेज में ऑनलाइन टिकट की गड़बड़ी, एक ही सीट दो यात्रियों को बुक

Roadways News
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.