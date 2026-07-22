अलवर के कलाकार की अद्भुत कला: रद्दी अखबार से बनाया भगवान जगन्नाथ का भव्य रथ

Alwar News: ऐतिहासिक जगन्नाथ मेले और रथयात्रा के पावन अवसर पर अलवर शहर के टेल्को चौराहा निवासी हस्तशिल्प कलाकार शेखर चंद प्रजापति ने अपनी श्रद्धा और अनूठी हस्तकला का एक अद्भुत नजारा पेश किया है। शेखर ने 'वेस्ट टू बेस्ट' यानी कचरे से बेहतरीन सामान बनाने के विचार को बढ़ावा देते हुए घरों में बेकार पड़े पुराने अखबारों की रद्दी का बहुत ही रचनात्मक उपयोग किया है। उन्होंने बिना किसी लकड़ी, तार या धातु के इस्तेमाल के केवल रद्दी पेपर से भगवान जगन्नाथ के रथ की एक अत्यंत सुंदर और हूबहू प्रतिमूर्ति तैयार कर दिखाई है।