Bansur News: बानसूर-हरसौरा पुलिस की कार्रवाई: 5 करोड़ के चोरी के माल के साथ अंतरराज्यीय गैंग के सदस्य गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपियों में रेवाड़ी का प्रशांत शर्मा उर्फ गोलू, मुंडावर क्षेत्र के विक्रम, प्रकाश चंद, सुनील कुमार, राहुल शर्मा और मोनू वर्मा शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि यह गैंग राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के इलाकों से ट्रक और बड़े ट्रेलरों को चोरी करता था। इसके बाद इन्हें गुवाड़ा गांव के इस सुनसान मकान में लाया जाता था, जहां गैस कटर मशीनों से गाड़ियों को काटकर अलग-अलग पार्ट्स बनाए जाते थे और फिर कबाड़ियों को बेच दिए जाते थे।