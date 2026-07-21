Alwar News: सिलीसेढ़ बांध में युवक लापता, SDRF के सर्च ऑपरेशन के बाद भी नहीं लगा सुराग 

अलवर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल सिलीसेढ़ बांध के निचले हिस्से में सोमवार शाम एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। बगड़ तिराहा निवासी रवि कुमार बैरवा (32) अपने पांच दोस्तों के साथ सिलीसेढ़ घूमने गया था। वहां पांचों दोस्त पानी में नहाने उतर गए, जबकि रवि किनारे सूखी जगह पर बैठा रहा। जब दोस्त नहाकर लौटे तो रवि वहां नहीं मिला। उसके कपड़े किनारे रखे मिले, जिसके बाद उसके पानी में डूबने की आशंका जताई गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस व एसडीआरएफ की टीमों ने सर्च अभियान शुरू किया। फिलहाल युवक का कोई सुराग नहीं मिला है।