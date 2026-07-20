Alwar Police: एक नाबालिग समेत 4 गुमशुदा बरामद, बुजुर्ग महिला को परिवार से मिलाया

पुलिस ने सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी छापेमारी कर लोगों को सकुशल बरामद किया। 11 जुलाई को एक पिता ने रिपोर्ट दी थी कि उसका बेटा दोस्त को कॉपी देने की बात कहकर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा । पुलिस ने उसे बिलासपुर (गुरुग्राम) से ढूंढ निकाला और माता-पिता को सौंप दिया।



इसी तरह 15 जुलाई को घर से बिना बताए निकली एक युवती को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ग्रेटर नोएडा (यूपी) से बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया। इसके अलावा 27 जून से दुकान जाने की कहकर लापता हुई एक अन्य युवती को भी पुलिस ने ढूंढकर उसके घरवालों के हवाले कर दिया है।