Rajgarh Accident: राजगढ़ में बेकाबू डंपर ने दो बाइकों को रौंदा, एक की मौत और चार गंभीर घायल

इस हादसे में मल्लाना निवासी दिनेश बलाई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दिनेश के शव को राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया है, जिसका पोस्टमार्टम आज सोमवार को किया जाएगा। घटना के बाद आरोपी डंपर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। नई बाइक खरीदने जा रहे परिवार में इस हादसे के बाद खुशियां मातम में बदल गई हैं और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।