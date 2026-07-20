Alwar Weather: अलवर में मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में हुई बारिश, 22 जुलाई तक येलो अलर्ट

उमस और भीषण गर्मी से परेशान अलवर वासियों के लिए सोमवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। जिले में सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा लगा रहा, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दोपहर होते-होते जिले के अलग-अलग कस्बों और ग्रामीण इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया। कहीं रिमझिम फुहारें पड़ीं तो कहीं मध्यम दर्जे की अच्छी बरसात हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों के चेहरे खिल उठे। इस हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली।