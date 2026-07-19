Alwar News: ड्यूटी पर लौटने से पहले सेना के जवान की मौत, हादसे में घायल पत्नी का चल रहा इलाज

परिजनों और सैन्य अधिकारियों के अनुसार आशिव कुमार 22 मार्च 2005 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। वह वर्तमान में सूरतगढ़ स्थित 51 आर्म्ड यूनिट में क्लर्क के पद पर तैनात थे। दो भाइयों में सबसे बड़े आशिव अपने पीछे पत्नी और दो बेटों का परिवार छोड़ गए हैं। वे 27 दिन की छुट्टी पर घर आए थे और रविवार को अपनी यूनिट में वापस ड्यूटी जॉइन करने वाले थे। लेकिन उससे एक दिन पहले हुए सड़क हादसे ने उनके परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।