Rajasthan: 10 जून 2016 की वो शाम… जब मामा-भांजे के रिश्ते पर भारी पड़ी थी चुनावी रंजिश; 10 साल 38 दिन बाद मिला न्याय

Alwar Murder Case: अलवर। तारीख थी 10 जून और साल था 2016, रामगढ़ तहसील के गांव पाटा में सरपंच चुनाव की सरगर्मियां चरम पर थीं। अवतार सिंह और इंद्रजीत सिंह अलग-अलग प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे थे। चुनाव परिणाम में इंद्रजीत सिंह पाटा के समर्थित प्रत्याशी की हार के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। उसी शाम करीब 6.30 बजे अवतार सिंह गांव में राधेश्याम पंडित की दुकान पर लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान इंद्रजीत समेत अन्य आरोपी वाहनों में सवार होकर वहां पहुंचे और अवतार सिंह को घेर लिया। आरोपियों के पास हथौड़े, लोहे के पाइप, चाकू, तलवार, हॉकी और लाठियां थीं।