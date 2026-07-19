Alwar News: लिव-इन में रह रही युवती ने खाया जहर, सहेली को फोन कर कही ये बात

अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के बुध विहार इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां किराए के मकान में अपने प्रेमी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही एक 25 वर्षीय तलाकशुदा युवती ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।



इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तबीयत बिगड़ने पर युवती को आनन-फानन में पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया। जब वहां स्थिति काबू से बाहर हुई, तो उसे तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि, जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।