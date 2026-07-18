Alwar: टॉप-10 साइबर अपराधियों की होगी सूची तैयार, संपत्ति जब्त करेगी पुलिस

एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रत्येक थाने में साइबर अपराध करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर टॉप-10 साइबर अपराधियों की सूची तैयार की जाएगी। इनके विरुद्ध आइटी एक्ट एवं बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। अपराध से अर्जित संपत्ति पर 107 बीएनएसएस के तहत कुर्की-जब्ती, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मिलने पर प्रशासन के सहयोग से हटाने के साथ ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ई-मित्र एवं पीओएस एजेंटों को एसओपी की पालना कराने, संदिग्ध लेन-देन की सूचना पुलिस को देने तथा साइबर हॉट स्पॉट क्षेत्रों में बाहरी राज्यों की सिम के दुरुपयोग पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अन्य राज्यों के वांछित साइबर अपराधियों को दस्तयाब कर संबंधित पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। इसके अलावा साइबर हॉट स्पॉट क्षेत्रों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम, प्रिंट मीडिया और पंपलेट्स के माध्यम से साइबर अपराधों से बचाव का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। साइबर फ्रॉड करने वालों के संबंध में गोपनीय सूचना देने के लिए वाट्सऐप नंबर 8764502201 जारी किया गया है। साइबर ठगी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930, cybercrime.gov.in, 8764874306 अथवा संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।