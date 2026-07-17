Alwar News: मोबाइल दुकान में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से 35 लाख का सामान जलकर राख

मौके पर पहुंचने के बाद दुकान मालिक और आसपास के लोगों ने तुरंत अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई। सुबह-सुबह लगी इस भीषण आग को देखकर पूरे बाजार और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और पड़ोसी दुकानदार भी मदद के लिए वहां जुट गए। काफी मशक्कत और भारी प्रयासों के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।