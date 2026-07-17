Alwar News: मोबाइल दुकान में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से 35 लाख का सामान जलकर राख

आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर हुआ राख (फोटो - पत्रिका)
राजस्थान के अलवर जिले के बड़ौदामेव कस्बे में अलवर-भरतपुर रोड पर स्थित एक मोबाइल शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक पूरे शोरूम को लपटों ने घेर लिया। इस हादसे में पीड़ित दुकानदार का लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, जिससे उनका पूरा व्यापार चौपट हो गया।
दुकान के संचालक चंद्रशेखर शर्मा (उर्फ भोली) ने बताया कि रोजाना की तरह वे रात को दुकान बढ़ाकर अपने घर चले गए थे। सुबह करीब 5 बजे उनके पास नगर पालिका के एक सफाई कर्मचारी का अचानक फोन आया। कर्मचारी ने बताया कि उनकी मोबाइल की दुकान के शटर के अंदर से भयंकर धुआं और आग की ऊंची-ऊंची लपटें बाहर निकल रही हैं। दुकान में आग लगने की खबर सुनते ही चंद्रशेखर के होश उड़ गए और वे तुरंत भागते हुए मौके पर पहुंचे।
मौके पर पहुंचने के बाद दुकान मालिक और आसपास के लोगों ने तुरंत अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई। सुबह-सुबह लगी इस भीषण आग को देखकर पूरे बाजार और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और पड़ोसी दुकानदार भी मदद के लिए वहां जुट गए। काफी मशक्कत और भारी प्रयासों के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
प्रारंभिक जानकारी और शुरुआती जांच के अनुसार, आग लगने की मुख्य वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। दुकान संचालक के मुताबिक, शोरूम में रखे महंगे ब्रांडेड मोबाइल फोन, कीमती मोबाइल एसेसरीज, नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्नीचर और दुकान का सारा जरूरी रिकॉर्ड पूरी तरह जलकर कोयला बन चुका है। शुरुआती अनुमान के तौर पर इस हादसे में करीब 35 लाख रुपये से अधिक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
तड़के हुई इस घटना ने पीड़ित परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पीड़ित दुकानदार चंद्रशेखर शर्मा ने स्थानीय प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है कि मौके का मुआयना कर नुकसान का सही आकलन किया जाए और उन्हें उचित आर्थिक सहायता दिलाई जाए ताकि वे अपना रोजगार फिर से खड़ा कर सकें। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग