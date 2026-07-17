Alwar News: फैक्ट्री में चादर ओढ़कर सो रहे 4 साल के मासूम पर चढ़ाई बाइक, मौत

राजस्थान के अलवर शहर स्थित उद्योग नगर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां की कामधेनू मिनरल्स फैक्ट्री परिसर में शुक्रवार की सुबह एक चार साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। खेलते-खेलते थक कर चादर ओढ़कर जमीन पर सोए बच्चे को एक बाइक सवार देख नहीं पाया।



उसने अपनी मोटरसाइकिल सीधे बच्चे के ऊपर से गुजार दी। इस हादसे में मासूम मनजीत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर है।