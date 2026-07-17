सरिस्का बाघ रेस्क्यू मामला: 150 ग्रामीणों पर FIR के खिलाफ गुस्सा, कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन

कलेक्टर को भेजे ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यह पूरी घटना वन विभाग की नाकामी और लापरवाही का नतीजा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बाघ घुसने की सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम बहुत देरी से पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन में ढिलाई के कारण आसपास के गांवों से भारी भीड़ जमा हो गई।



इसी बीच बाघ ने एक ग्रामीण पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इस हमले के बाद मौके पर यह अफवाह फैल गई कि बाघ ने एक बच्चे को मार डाला है। अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर घबराए महिला और पुरुष मौके पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों का दावा है कि वन विभाग अपनी नाकामी छुपाने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से निर्दोष ग्रामीणों पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा रहा है।