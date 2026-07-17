अलवर जिला परिषद की बैठक, बाइक पर कुर्सी और हाथ में चक्की लेकर पहुंचे पार्षद

बैठक में शामिल होने आए कांग्रेस के जिला पार्षद जगदीश जाटव अपनी मोटरसाइकिल के पीछे रस्सी से प्लास्टिक की कुर्सी बांधकर जिला परिषद कार्यालय पहुंचे। जब उनसे इसका कारण पूछा गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन पर जनप्रतिनिधियों के अपमान का आरोप लगाया।



जाटव ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ होनी वाली बैठक में जिला प्रमुख जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के लिए कुर्सी तक की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसी आशंका के बीच कि, आज भी बैठने की जगह शायद न मिले, वे अपने साथ खुद की कुर्सी लेकर आए हैं। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव है, लेकिन दो साल बाद प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और टीकाराम जूली सीएम होंगे।