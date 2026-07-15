Alwar Property Fraud: 15 साल पहले खरीदे प्लॉट की करा ली फर्जी रजिस्ट्री, 4 पर केस दर्ज

जांच के दौरान रिकॉर्ड खंगालने पर सामने आया कि मुख्य आरोपी कयूब खान ने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से साजिश रची। आरोपियों ने 27 अप्रैल 2026 को संबंधित प्लॉट का फर्जी विक्रय-पत्र (सेल डीड) तैयार कराया और उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया।



जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने असली दस्तावेज में दर्ज खसरा नंबर 122 को बदलकर खसरा नंबर 123 अंकित कर दिया। इसी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर वे पीड़ित के प्लॉट पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। पीड़ित की शिकायत और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।



वैशाली नगर थाना पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उनका उपयोग करने की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब फर्जी रजिस्ट्री तैयार करने में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। मामले में दस्तावेजों की वैधानिक जांच के साथ आरोपियों से पूछताछ की जाएगी।