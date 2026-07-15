राजस्थान में एक और NEET छात्रा ने की खुदकुशी, पेपर खराब होने के चलते टेंशन में थी; जांच में जुटी पुलिस

बता दें कि इससे पहले अलवर की एक छात्रा ने जून महीने में खुदकुशी कर ली थी। भनोखर निवासी 18 वर्षीय छात्रा रेणु मीणा दिल्ली में नीट की तैयारी कर रही थी। जिसने 21 जून होने वाली री-नीट परीक्षा से पहले दिल्ली के फ्लैट में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। वह दिल्ली में अपनी तीन बहन और एक भाई के साथ फ्लैट में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। 14 जून की शाम सभी भाई-बहन लाइब्रेरी से लौटे। इसके बाद रेणु अपने कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद भाई-बहनों ने रेणु को चाय पीने के लिए आवाज लगाई तो अंदर से कोई जवाब नहीं आई थी। कमरे का दरवाजा खोला तो रेणु का शव रोशनदान में फंदे पर लटका हुआ मिला था।