15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur: होटल में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिलाओं को वापस भेजने की तैयारी, खुफिया विभाग ने गृह मंत्रालय को लिखा लेटर

केन्द्र एवं राज्य के खुफिया विभाग की ओर से स्थानीय पुलिस के सहयोग की नागौर जिले के डेगाना व डीडवाना-कुचामन के कुचामन सिटी में होटल में बांग्लादेशी महिलाएं पकड़ी गई है।
2 min read
Google source verification

नागौर

image

Anil Prajapat

Jul 15, 2026

Kuchaman City Hotel Police Raid

होटल में पुलिस की दबिश। फोटो: पत्रिका

नागौर। केन्द्र एवं राज्य के खुफिया विभाग की ओर से स्थानीय पुलिस के सहयोग की नागौर जिले के डेगाना व डीडवाना-कुचामन के कुचामन सिटी में होटल में बांग्लादेशी महिलाएं पकड़ी गई है। इन पांच महिलाओं में चार बांग्लादेश और एक बिहार की मूल निवासी है। सीआइडी व पुलिस ने पूछताछ के बाद इन बांग्लादेशी महिलाओं को पुशबैक करने का निर्णय किया है। इसके लिए खुफिया विभाग ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजकर महिलाओं को वापस बांग्लादेश भेजने की स्वीकृति मांगी है। मंजूरी मिलने के बाद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के माध्यम से बांग्लादेश भेजा जाएगा।

कोलकाता प्रवेश और फर्जी दस्तावेजों का केंद्र

बाद बांग्लादेशी महिलाओं से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि इनको सबसे पहले एजेंटों के माध्यम से अवैध रूप से भारत लाया गया। इसके कोलकाता में फर्जी आधार कार्ड तैयार किए गए है। साथ ही मोबाइल सिम भी उपलब्ध कराई गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजस्थान पहुंचने के बाद महिलाएं पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल की गई सिम को तोड़कर फेंक देती हैं। स्थानीय एजेंटों के जरिए नई सिम हासिल कर लेती हैं। इन्हीं नंबरों का उपयोग स्थानीय संपर्क और देह व्यापार में किया जाता है।

एजेंटों तक नहीं पहुंच पा रही पुलिस

जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती मानव तस्करी के नेटवर्क तक पहुंचना है। पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि उनका संपर्क सीधे बांग्लादेश या कोलकाता के मुख्य एजेंटों से नहीं होता। उन्हें अलग-अलग चरणों में अलग-अलग लोग आगे पहुंचाते हैं। यही कारण है कि पुलिस कोलकाता में बैठे मुख्य एजेंटों की पहचान नहीं कर पा रही है। बांग्लादेश में सक्रिय गिरोह तक पहुंच बना पा रही है।

गृह मंत्रालय के आदेश का इंतजार

पुलिस और खुफिया विभाग अब पकड़ी गई महिलाओं के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर भारत सरकार के गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेंगे। गृह मंत्रालय की स्वीकृति मिलने के बाद बीएसएफ के माध्यम से नियमानुसार उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा।

सूचना के बाद एक्टिव हुई पुलिस

सूत्रों से मिली जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई और होटल की निगरानी शुरू की। खुफिया तौर पर पुख्ता होने पर रात को छापा मारकर तलाशी ली गई। जांच एजेंसियों की नजर अब होटल संचालक, मैनेजर, बुकिंग कराने वाले एजेंटों सहित पूरे नेटवर्क और इसके स्थानीय कनेक्शनों पर है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़ी गई तीन विदेशी महिलाएं यहां करीब दो महीने से ठहरी हुई थी। इनके नाम से फर्जी दस्तावेज भी बनाए होने की आशंका है। बांग्लादेशी महिलाएं ढाका (बांग्लादेश) की निवासी है।

Rajasthan Police Transfers : कौन हैं जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया? लॉ में LLM और चप्पे-चप्पे की खुफिया समझ में माहिर

ये भी पढ़ें
Anshuman Bhomia Appointed New Jodhpur Police Commissioner Transfer List

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Jul 2026 11:49 am

Published on:

15 Jul 2026 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur: होटल में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिलाओं को वापस भेजने की तैयारी, खुफिया विभाग ने गृह मंत्रालय को लिखा लेटर

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नागौर सहित पूरे प्रदेश में एसआइ व एएसआइ के लगभग आधे पद खाली, कानून व्यवस्था हो रही प्रभावित

Rajasthan SI Recruitment Examination 2025 RPSC will take decision today on Supreme Court order Condition imposed on relief to over-age candidates
नागौर

Rajasthan: होटल के कमरे में युवती ने की आत्महत्या, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला शव

Nagaur Crime
नागौर

नागौर…लोढ़ो का चौक-माही दरवाजा मार्ग बना गड्ढों का जाल, हर सफर में हादसे का डर

Nagaur. The main road from Lodh Chowk to Mahi Darwaza is broken at many places.
नागौर

Nagaur: होटल पर पुलिस का छापा, 3 बांग्लादेशी और 1 बिहार की महिला गिरफ्तार, पूछताछ के बाद हो सकता है नया खुलासा

kuchaman city hotel Raid
नागौर

डेगाना से विदेशी युवतियों से देह व्यापार कराने का भंडाफोड़, नागौर सहित प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में कार्रवाई

देह व्यापार का कारोबार
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.