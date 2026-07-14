नागौर…लोढ़ो का चौक-माही दरवाजा मार्ग बना गड्ढों का जाल, हर सफर में हादसे का डर

हर कुछ कदम पर गड्ढे, बचना मुश्किल

मार्ग पर स्थिति ऐसी है कि वाहन चालकों को हर कुछ कदम पर गड्ढों से बचते हुए निकलना पड़ता है। कई जगह सडक़ की ऊपरी परत पूरी तरह उखड़ चुकी है, जिससे पत्थर बाहर निकल आए हैं। दोपहिया वाहन चालक संतुलन बिगडऩे के डर से धीमी गति से चलने को मजबूर हैं, जबकि चारपहिया वाहन भी झटकों के साथ गुजर रहे हैं। सडक़ की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इसकी लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई है। अभी मानसून की शुरुआत ही हुई है, लेकिन सडक़ की मौजूदा स्थिति आगे और गंभीर परेशानी का संकेत दे रही है। बारिश का पानी गड्ढों में भरने के बाद उनकी गहराई नजर नहीं आएगी। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने और दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बरसात में इसी मार्ग पर वाहन फंसते हैं और लोग चोटिल होते हैं, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।