डेगाना से विदेशी युवतियों से देह व्यापार कराने का भंडाफोड़, नागौर सहित प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में कार्रवाई

पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार बांग्लादेशी महिलाएं स्थानीय लोगों की मदद से अपनी पहचान छिपाकर प्रदेश के विभिन्न शहरों में रह रही थीं। उन्होंने दूसरों के आधार कार्ड में कथित रूप से एडिटिंग कर फर्जी आधार कार्ड तैयार करवाए और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मोबाइल सिम कार्ड भी हासिल किए। पुलिस अब फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह, सिम उपलब्ध कराने वालों और स्थानीय सहयोगियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और विभिन्न जिलों में विदेशी महिलाओं से देह व्यापार कराए जाने की आशंका है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरफ्तार महिलाएं भारत में कब और किस माध्यम से प्रवेश करीं, उन्हें यहां कौन लेकर आया और प्रदेश में उनका संचालन कौन कर रहा था। साथ ही उनके स्थानीय संपर्कों और आर्थिक लेन-देन की भी पड़ताल की जा रही है।