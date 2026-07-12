राम मंदिर के बाद नागौर जिले के बुटाटी धाम मंदिर में 22.74 करोड़ के गबन का खुलासा

जांच कमेटी ने बिन्दुबार ब्यौरा देते हुए बताया कि जांच में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का कुल प्रमाणित गबन 15.16 करोड़ रुपए है। चूंकि समिति ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के रिकॉर्ड जांच दल से छिपा लिए हैं, अतः कानूनी एवं प्रतिकूल उपधारणा और विगत 2 वर्षों के वित्तीय औसत के आधार पर वर्ष 2025-26 का अनुमानित गबन 7.58 करोड़ आकलित किया जाता है। इस प्रकार, संस्था की पवित्र देवस्थान निधि में कुल 22.74 करोड़ रुपए (22 करोड़, 74 लाख, 74 हजार, 946 रुपए) की भारी वित्तीय अनियमितता, राशियों का दुरुपयोग एवं सुनियोजित गबन प्रमाणित होता है।