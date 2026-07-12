Rajasthan: 2 ट्रेलरों की आमने-सामने भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग, ड्राइवर सहित 3 लोगों का नहीं चला पता

नागाण/ सिरोही। सिरोही-कांडला हाईवे पर अनादरा थाना क्षेत्र में सिरोडी गांव के समीप शनिवार रात करीब 9 बजे दो ट्रेलरों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के तुरंत बाद दोनों ट्रेलरों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों ट्रेलर धूं-धूं कर जल उठे। हाईवे पर दूर-दूर तक धुएं के गुबार छा गए। आग के बीच लगातार धमाकों की आवाजें आने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर अनादरा पुलिस माैके पर पहुंची। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकत्रित हो गए।