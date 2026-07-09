नागौर के भडाणा में खाद्य तेल फैक्टरी पर छापा, 12 हजार लीटर से अधिक तेल सील

जायल. थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते एक डंपर को जब्त किया है।सीआई मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान हैड कांस्टेबल सहीपाल ने जायल में एक बिना नम्बरी डंपर को आता देख रूकवाकर जांच की। डंपर में बजरी भरी मिली। चालक से वाहन के कागजात के बारे में पूछने पर किसी प्रकार का कागजात नहीं होना बताया। बजरी को डंपर में भरकर परिवहन करने के संबंध में वैध कागजात व ई रवाना के बारे में पूछा तो चालक ने उसके पास बजरी परिवहन संबधी कोई कागजात व ई रवाना नहीं होना बताया। पुलिस ने डंपर को एमवी एक्ट में जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज विभाग व परिवहन विभाग को अवगत कराया ।