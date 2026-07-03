नागौर में सड़क हादसा: ओवरटेक कर रहे वाहन ने युवक को कुचला, बाइक के उड़े परखच्चे; ट्रेलर भी पलटा

बताया जा रहा है कि ट्रेलर नागौर की तरफ से आ रहा था और बाइक सवार रेण से नागौर की ओर जा रहा था। तभी ट्रेलर चालक ने आगे चल रहे ट्रेलर को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान सामने से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार उछलकर सड़क पर जा गिरा और उसकी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद बेकाबू ट्रेलर भी सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद चालक मौके से भाग छूटा।