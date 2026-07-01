नागौर के मैथी उत्पादक किसानों के लिए वरदान साबित होगा सोलर ड्रायर

नागौर जिले में रबी सीजन के दौरान बड़े पैमाने पर पान मैथी की खेती होती है। फसल की पत्तियां तोडऩे के बाद उन्हें सुखाना किसानों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम होता है। अधिकांश किसान खुले मैदान, खेत या सडक़ों पर मैथी फैलाकर सुखाते हैं। कई किसानों को इसके लिए खेत से चार-पांच किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। सर्दियों में कोहरा, बादल और पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बारिश के चलते सूख रही मैथी के खराब होने का खतरा बना रहता है। कई बार अचानक बारिश होने से लाखों रुपए की तैयार उपज खराब हो जाती है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।