नागौर में जनता के 69 लाख रुपए बर्बाद, अस्पताल का एसटीपी प्लांट बना कबाड़

गौरतलब है कि जब एसटीपी बनकर तैयार हुआ तो एमसीएच विंग का भवन कंडम घोषित हो गया, जिसके चलते उसे खाली कराया गया। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि एसटीपी में एमसीएच विंग का पानी नहीं आ रहा, लेकिन वे चाहते तो जेएलएन अस्पताल भवन से निकलने वाले गंदे पानी का शोधन इस एसटीपी में कर सकते थे, लेकिन जेएलएन के गंदे पानी को आज भी खुले गड्ढ़े में भरा जा रहा है। जबकि निर्माण से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अस्पताल को स्थाई रूप से लाइसेंस देने के लिए एसटीपी बनवाने के लिए कहा, जिस पर तत्कालीन पीएमओ ने प्रस्ताव बनाकर जयपुर मुख्यालय भेजा। पीएमओ के पत्र पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से एसटीपी के लिए 72 लाख रुपए की स्वीकृति जारी कर टेंडर किए गए। लेकिन दो साल से गंदा पानी खुल में छोड़ने के बावजूद लेकिन बोर्ड के अधिकारी मौन धारण हैं।