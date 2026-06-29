नागौर के न्यू रीको में साफ-सफाई के नाम पर खानापूर्ति, टूटी सड़कें और बदहाल नाले

पत्रिका की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि औद्योगिक क्षेत्र के अधिकांश नालों की लंबे समय से न तो सफाई हुई और न ही मरम्मत। हालांकि रीको की ओर से हर साल ठेका दिया जाता है, लेकिन अधिकारियों की कथित मिलीभगत के चलते ठेकेदार लीपापोती करके भुगतान उठा लेते हैं। इस बार भी ठेकेदार ने सफाई के नाम पर लीपापोती की है। बबूल की झाडि़यों को जड़ से उखाड़ना था, वहां ऊपर से आधी-अधूरी काटकर जेसीबी का बकेट घुमा दिया। इस दौरान नालों में रेत और कचरा भर गया और बबूल की झाडि़यां भी नहीं हट पाई। हालात यह हैं कि कई नाले टूट चुके हैं, जिससे बरसात के दौरान गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है और औद्योगिक इकाइयों के बाहर कीचड़ व दुर्गंध रहती है। मानसून की दस्तक के बावजूद रीको प्रशासन ने नालों की सफाई कराना जरूरी तक नहीं समझा।