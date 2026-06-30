17.64 करोड़ गए पानी में! बैंक रहित गांवों में लगाए 299 एटीएम से एक भी ट्रांजेक्शन नहीं

विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने बताया कि वर्ष 2017 की बजट घोषणा के तहत आम नागरिकों तक वित्तीय सशक्तीकरण पहुंचाने के लिए ‘एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट एंड मैनेज्ड सर्विसेज ऑफ एटीएम’ परियोजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। परियोजना के तहत सीएमएस इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड को खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से 600 एटीएम मशीनों के लिए 11 जून 2018 को कार्यादेश जारी किया गया था, जिसके तहत 299 एटीएम मशीनें जुलाई 2018 से मार्च 2019 के बीच आरआईएसएल की ओर से चिह्नित स्थानों, मुख्य रूप से ग्राम पंचायत कार्यालयों में स्थापित की गईं। इन 299 मशीनों की खरीद और स्थापना पर 17 करोड़ 64 लाख 10 हजार रुपए खर्च किए गए। प्रति मशीन लागत 5 लाख 90 हजार रुपए (जीएसटी सहित) रही। ये एटीएम ग्राम पंचायतों में केवल शो-पीस बनकर खड़े हैं, इनमें न तो पैसे डाले गए और न ही कभी निकालने की नौबत आई। इसके बावजूद ठेकेदार फर्म को भुगतान कर दिया गया।