रोक बेअसर, नागौर में खुलेआम बिक रहे प्लास्टिक बैग

नागौर. एकल उपयोग (सिंगल यूज) प्लास्टिक पर प्रतिबंध के दावे और पर्यावरण संरक्षण के अभियान कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं। नागौर जिले में शहर से लेकर कस्बों तक प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का खुलेआम उपयोग हो रहा है। दुकानदार बेधड़क ग्राहकों को प्लास्टिक थैलियों में सामान दे रहे हैं और ग्राहक भी बिना किसी हिचक के इन्हें स्वीकार कर रहे हैं। इससे साफ है कि न तो बिक्री पर प्रभावी रोक लग पा रही है और न ही आमजन में इसके प्रति जागरूकता विकसित हो सकी है। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के मौके पर पत्रिका टीम ने कई जगह स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सामने आया कि सब्जी मंडियों, किराना दुकानों, डेयरियों, मिठाई की दुकानों, मेडिकल स्टोर और छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है। प्रशासन समय-समय पर कार्रवाई के दावे करता है , लेकिन इनका असर धरातल पर नजर नहीं आ रहा।