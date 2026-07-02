Nagaur: सोशल मीडिया पर दोस्ती करके युवक को फंसाया, प्रमोशन के बहाने लूटे लाखों रुपए के सोने के गहने और नकदी

पुलिस के अनुसार महिपाल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सोशल मीडिया पर उसके करीब 20 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं। वह सोशल मीडिया पर अक्सर सोने की अंगूठियां, गले की चेन और नकदी के साथ वीडियो साझा करता था। इसी दौरान हरीश चौधरी और भरत चौधरी नाम की सोशल मीडिया आईडी से संपर्क करने वाले दो युवकों ने उससे दोस्ती की। दोनों ने खुद को दुकान का प्रमोशन करवाने वाला बताते हुए 27 जून को उसके घर पहुंचकर मुलाकात की। चाय-नाश्ता करने के बाद उन्होंने महिपाल का विश्वास जीता और उसे लग्जरी वाहन में अपने साथ ले गए।