Jagan Gurjar Murder: डकैत जगन गुर्जर का कातिल विष्णु अजान कैसे बना गैंगस्टर, ग्रामीण बोले-हमें हमले की आशंका का डर

ग्रामीणों के अनुसार विष्णु अजान गांव का रहने वाला है, जो पहले भरतपुर जिले में शामिल था और अब डीग जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में आता है। गांव के लोगों का कहना है कि अपराध की शुरुआत छोटे स्तर से हुई थी। बताया गया कि शुरुआत में वह गांव की भैंसों को पोखर के पास से खोलकर ले जाता और उन्हें कबाड़ में बेच देता था। इससे मिलने वाले पैसों से वह नशे का शौक पूरा करता था। इसको लेकर कई बार उसे ग्रामीणों की नाराजगी और मारपीट का सामना भी करना पड़ा। बाद में गांव से दूर जाकर उसने बाइक चोरी जैसे अपराध शुरू कर दिए।