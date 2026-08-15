खाटूश्यामजी दर्शन को आ रहा परिवार हादसे का शिकार, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक में घुसी कार; 4 लोगों की मौत

घटना की सूचना मिलते ही एनएचएआई की एंबुलेंस और शिवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। राहत दल ने काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को दो एंबुलेंस की मदद से देर रात मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार हुआ परिवार झाबुआ जिले के पारा के अलावा इंदौर और धार से भी जुड़ा हुआ है। दुर्घटना की खबर मिलते ही परिजन रात में ही अस्पताल पहुंच गए। खाटूश्याम बाबा के दर्शन की उम्मीद लेकर निकला परिवार अब अपनों की मौत के गम में डूबा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है।