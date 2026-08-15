सीएम भजनलाल ने बीकानेर को दे डाली 807 करोड़ की सौगातें, मिनी सचिवालय से लेकर ट्रॉमा सेंटर तक… जानें और क्या-क्या मिला?

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर जिले के विकास को नई रफ्तार देते हुए करीब 807 करोड़ रुपये की लागत वाले 90 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। बीकानेर के मेघासर में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज का नया भारत काम की नीयत और तय समय पर परिणाम देने के लिए जाना जाता है। डबल इंजन की सरकार जिस भी जनहितकारी परियोजना का शिलान्यास करती है, उसका लोकार्पण भी निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूरा किया जाता है। इन विकास परियोजनाओं से बीकानेर जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, परिवहन और बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण होगा, जिससे आम जनजीवन और अधिक सुगम बनेगा।