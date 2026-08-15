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सीएम भजनलाल ने बीकानेर को दे डाली 807 करोड़ की सौगातें, मिनी सचिवालय से लेकर ट्रॉमा सेंटर तक… जानें और क्या-क्या मिला?

Rajasthan CM Bikaner Visit: सीएम भजनलाल शर्मा ने बीकानेर को 800 करोड़ की सौगातें दीं। लूणकरणसर में मिनी सचिवालय, डूंगरगढ़ में ट्रॉमा सेंटर और 74 विकास कार्यों का लोकार्पण किया।
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Nakul Devarshi

Aug 15, 2026

rajasthan cm bhajan lal sharma bikaner 800 crore development projects

Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma Bikaner Visit Pic

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर जिले के विकास को नई रफ्तार देते हुए करीब 807 करोड़ रुपये की लागत वाले 90 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। बीकानेर के मेघासर में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज का नया भारत काम की नीयत और तय समय पर परिणाम देने के लिए जाना जाता है। डबल इंजन की सरकार जिस भी जनहितकारी परियोजना का शिलान्यास करती है, उसका लोकार्पण भी निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूरा किया जाता है। इन विकास परियोजनाओं से बीकानेर जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, परिवहन और बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण होगा, जिससे आम जनजीवन और अधिक सुगम बनेगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें लूणकरणसर में मिनी सचिवालय का निर्माण, श्रीडूंगरगढ़ में 25 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक ट्रोमा सेंटर व उप जिला चिकित्सालय का निर्माण और बीकानेर शहर के म्यूजियम सर्किल पर नए ओवरब्रिज (पुल) का निर्माण शामिल है।

बीकानेर को मिलीं ये प्रमुख घोषणाएं और सौगातें

सीएम भजनलाल शर्मा ने मंच से संबोधित करते हुए बीकानेर जिले के अलग-अलग अंचलों के लिए बड़ी प्रशासनिक और ढांचागत घोषणाएं कीं:

लूणकरणसर: प्रशासनिक कार्यप्रणाली को एक छत के नीचे लाने के लिए नवीन मिनी सचिवालय की स्थापना।

श्रीडूंगरगढ़: 25 करोड़ रुपये की लागत से उप जिला अस्पताल एवं आधुनिक ट्रोमा सेंटर का निर्माण।

बीकानेर शहर: म्यूजियम सर्किल पर यातायात को सुगम बनाने के लिए पुल निर्माण, बीकानेर पश्चिम में नया आयुर्वेदिक औषधालय, और एसपी मेडिकल कॉलेज में यूरो साइंसेज भवन का सुदृढ़ीकरण।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्रमोन्नयन: मेघासर उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में क्रमोन्नत किया गया। खाजूवाला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में बदला गया।

नई प्राथमिक शालाएं: चक 610-200 आरडी दूडी पेट्रोल पंप के सामने, सत्तासर और जीवन सिंह की ढाणी में नए सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोलने का ऐलान।

वीर शिरोमणि मेघो जी की प्रतिमा का अनावरण

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मेघासर के संस्थापक वीर शिरोमणि मेघो जी की अष्टधातु से निर्मित विशाल अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वीर मेघो जी की यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को त्याग, शौर्य, अदम्य साहस और राष्ट्रसेवा के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी।

कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा सहित क्षेत्र के प्रमुख विधायक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

664 करोड़ रुपये के 74 विकास कार्यों का लोकार्पण

जिले के विकास को मजबूत करने के लिए तैयार हो चुकी कुल 664 करोड़ रुपये की 74 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री ने औपचारिक उद्घाटन किया।

सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स: पीएम कुसुम योजना (घटक-ए और सी) के तहत 371 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 47 नए सौर ऊर्जा संयंत्रों का लोकार्पण।

सड़क सुदृढ़ीकरण: 105 करोड़ रुपये की लागत से एमडीआर पलाना से खाजूवाला, भूरासर से बल्लर और पूगल रोड से मकेरी मार्ग का चौड़ाईकरण व नवीनीकरण।

बिजली एवं कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर: 24 करोड़ रुपये की लागत से 132 केवी जीएसएस हद्दां, 15 करोड़ रुपये से कृषि उपज मंडी समिति बीकानेर में विकास कार्य, बीछवाल में 5 करोड़ का मरुधरा बॉटनिकल गार्डन और मुकाम में 5 करोड़ का नया सीएचसी भवन।

143 करोड़ रुपये के 16 नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीएम ने 143 करोड़ रुपये की लागत वाले 16 नए निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया:

विद्युत ग्रिड: शेरूणा में 98 करोड़ रुपये की लागत से 220 केवी जीएसएस एवं ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण।

प्रशासनिक भवन: 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA) के नवीन कार्यालय भवन का निर्माण।

ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र: 4.5 करोड़ रुपये की लागत से गजसुखदेसर, बगसेऊ, लीलका, रातडिया, बिदासरिया, जाखासर नया, रानेर और मिठडिया में उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का निर्माण।

किसान, युवा और महिलाओं के लिए योजनाओं का ब्यौरा

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को प्रदेश में 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपये कर दिया गया है। साथ ही किसानों को बिजली बिलों में 61 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है।

युवाओं के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि पेपरलीक पर सख्त लगाम लगाने के लिए गठित SIT के बेहतर परिणाम सामने आए हैं और अब पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। राज्य में अब तक 1 लाख 78 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 1 लाख 32 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।

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Updated on:

15 Aug 2026 09:33 am

Published on:

15 Aug 2026 09:32 am

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