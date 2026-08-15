जयपुर में CNG संकट का बड़ा असर: 3 घंटे लंबी लाइनों में लगने से थमने लगी शहर की रफ्तार, रोज ₹1 करोड़ का नुकसान

Jaipur CNG Crisis News: जयपुर: सीएनजी पंपों पर लगी कतार सिर्फ वाहन चालकों की परेशानी नहीं, जयपुर की अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेय बन गई है। शहर के 38 सीएनजी स्टेशनों पर एक-एक किलो गैस के लिए सीएनजी कार, ऑटो चालक सुबह से रात तक औसतन तीन-तीन घंटे कतार में लग रहे हैं। ऐसे में शहर में 60 हजार से ज्यादा सीएनजी कार और ऑटो चालकों की कमाई भी दिन भर में 30 से 35 प्रतिशत तक घट रही है। 3 घंटे कतारों में लगने के बाद जब पूरे दिन का हिसाब लगाया जा रहा है तो अप्रत्यक्ष तौर पर शहर की अर्थव्यवस्था को 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का नुकसान रोजाना हो रहा है।