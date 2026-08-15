राजस्थान के 67 लाख किसानों के खाते में आएंगे 667 करोड़ रुपए, अमित शाह 12 हजार करोड़ के विकास कार्यों की भी देंगे सौगात

जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार रात उदयपुर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाह रात करीब 9 बजे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, डबोक पहुंचेंगे। यहां से वे सड़क मार्ग से उदयपुर आएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन सुबह निम्बाहेड़ा के लिए रवाना होंगे। वहां जे.के. सर्कल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस मौके पर अमित शाह 15 जिलों को 5,659 करोड़ के 944 विकास कार्यों की सौगात देंगे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अमित शाह 442 कार्यों का शिलान्यास और 502 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम के बाद दोपहर में हेलिकॉप्टर से उदयपुर लौटेंगे और यहां से विशेष विमान के जरिये जयपुर के लिए रवाना होंगे।