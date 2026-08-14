Rajasthan News: संदूक में बंद मिले 3 दिन से ‘लापता’ पति-पत्नी के शव, मंजर देखकर हर कोई रह गया हैरान

सायर थाना क्षेत्र के पुनावली गांव निवासी लहरी लाल पालीवाल दूध बेचने का काम करते थे। लेकिन, बुधवार सुबह जब वे दूध देने नहीं पहुंचे तो एक पड़ोसी उनके घर पहुंचा। घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। लहरी लाल पालीवाल (65) और उनकी पत्नी राधा देवी (62) दोनों लापता थे। इसके बाद पड़ोसी ने उनके बेटे को फोन कर घटना की जानकारी दी। मनोहर राजकोट में निजी नौकरी करता है और सूचना मिलने के बाद उसने रिश्तेदारों से घर तथा आसपास के क्षेत्रों में तलाश करने को कहा। परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में बुजुर्ग दंपती की तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इसके बाद सायर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचे थे और जल्द पति-पत्नी का सुराग लगाने की मांग की थी।