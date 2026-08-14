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आजादी मिली, अब देश संभालने की बारी…अधिकारों से आगे, कर्तव्यों की पारी

उदयपुर

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Newsdesk

Aug 14, 2026

Rajasthan

गैर-जिम्मेदारियों से मुक्ति ही विकसित भारत का संकल्प
तिरंगा केवल गौरव का प्रतीक नहीं, बल्कि अपने हिस्से की जिम्मेदारी याद दिलाने वाला ध्वज भी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब हम तिरंगे को फहराते हैं, तो उसके तीन रंगों में इतिहास की स्मृतियां, संघर्ष की तपिश और भविष्य के सपने दिखाई देते हैं। मगर इस उत्सव के बीच एक सवाल भीतर तक उतरना चाहिए कि आज़ादी मिलने के बाद एक नागरिक के रूप में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमारी पीढ़ी ने गुलामी नहीं देखी। हमने स्वतंत्रता संग्राम को किताबों और बुजुर्गों की स्मृतियों में जाना है। परंतु स्वतंत्रता केवल विरासत में मिली सुविधा नहीं, बल्कि एक बड़ा उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ी (जेन जी और जेन अल्फा) उस भारत की बागडोर संभालेगी, जिसे आज हम 'विकसित भारत' के रूप में देखना चाहते हैं।



विकास की असली परीक्षाः नागरिक का व्यवहार

भारत बदल रहा है। सड़कें और रेल नेटवर्क फैल रहे हैं, डिजिटल सुविधाएं गांवों तक पहुंच रही हैं और वैश्विक मंच पर भारत की आवाज मजबूत हुई है। यह परिवर्तन आश्वस्त करता है, लेकिन विकास की असली परीक्षा इमारतों और आंकड़ों में नहीं, बल्कि नागरिक के व्यवहार में होती है। सरकार सड़क बना सकती है, लेकिन उस पर अनुशासन से चलना नागरिक का काम है।

सफाई की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन कचरा कहां फेंकना है, यह नागरिक को तय करना है। कानून बनाए जा सकते हैं, परंतु उनका सम्मान करना समाज की ज़िम्मेदारी है। पहली लड़ाई विदेशी शासन से मुक्ति की थी, आज की लड़ाई हमारी अपनी कमजोरियों से है-लापरवाही, अनुशासनहीनता, असंवेदनशीलता और हर समाधान के लिए सरकार की ओर देखते रहने की आदत। हक मांगना आसान है, लेकिन फर्ज निभाना कठिन।



'रियल' भारत का निर्माण

संसद में कानून बनते हैं, परंतु राष्ट्र का चरित्र समाज में गढ़ा जाता है। खेत में पसीना बहाता किसान, कक्षा में भविष्य गढ़ता शिक्षक, ईमानदारी से व्यापार करता व्यापारी, मरीज की सेवा करता चिकित्सक और निष्ठावान सामान्य नागरिक-ये सभी राष्ट्र-निर्माण के अनाम शिल्पकार हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में तकनीक हमारे हाथ में है। परंतु हमें स्वयं से पूछना होगा, क्या केवल रील बनाकर 140 करोड़ का देश 'रियल' हो जाएगा? स्वच्छता की रील बनाना आसान है, सड़क पर कचरा न फेंकना कठिन। देशभक्ति की पोस्ट लगाना आसान है, कानून का पालन करना कठिन। महिला सम्मान पर संदेश देना आसान है, व्यवहार में सम्मान निभाना कठिन। भारत की असली तस्वीर इन्हीं कठिन और व्यावहारिक बदलावों से बनेगी।



तकनीक के साथ जिम्मेदारी की जरूरत

नई पीढ़ी सवाल करती है और तर्क करती है, जो एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। परंतु सवाल के साथ विवेक भी ज़रूरी है। सूचना के इस युग में किसी अपुष्ट खबर को आगे बढ़ने से रोकना भी देशसेवा है। असहमति रखने वाले को दुश्मन न समझना और भीड़ की राय में अपना विवेक न खोना ही स्वतंत्रता का सही उपयोग है। आने वाली पीढ़ी के हाथ में एआइ और नई तकनीक की शक्ति होगी। लेकिन भारत को केवल तेज दिमाग नहीं, बल्कि ज़िम्मेदार विवेक भी चाहिए।



हमने देश को क्या दिया

विकसित भारत केवल सरकारी योजनाओं से नहीं बनेगा। यदि नागरिक नियम तोड़ते रहें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं और कर चोरी को चतुराई मानें, तो विकास अधूरा रहेगा। हमें सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, परंतु लोकतंत्र की परिपक्वता तब होगी जब हम स्वयं से भी पूछें: मैं अपने हिस्से का काम कितनी ईमानदारी से कर रहा हूं। राष्ट्र-निर्माण बड़ी घोषणाओं से कम और रोजमर्रा के छोटे फैसलों से अधिक होता है। ईमानदारी से टैक्स देना, पानी बचाना, पेड़ लगाना, नियमों का पालन करना और मतदान करना, ये छोटे काम ही राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करते हैं।



निष्कर्ष: गैर-जिम्मेदारियों से आज़ादी
आज़ादी की पीढ़ी ने हमें स्वतंत्र देश दिया। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को ऐसा भारत सौंपें, जिसमें स्वतंत्रता के साथ ज़िम्मेदारी, अधिकारों के साथ कर्तव्य और विकास के साथ संवेदना हो। दूसरों के शासन से आज़ाद होने के बाद अब हमें अपनी गैर-जिम्मेदारियों से आजाद होना होगा। जिस दिन ज़िम्मेदारी हमारी आदत बन जाएगी, उस दिन विकसित भारत केवल एक सपना नहीं, हमारे सामूहिक चरित्र की पहचान बन जाएगा।

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लेखक : भगवान प्रसाद गौड़, उदयपुर

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Updated on:

14 Aug 2026 06:01 am

Published on:

14 Aug 2026 06:01 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / आजादी मिली, अब देश संभालने की बारी…अधिकारों से आगे, कर्तव्यों की पारी

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