उदयपुर निकाय चुनाव: आरक्षण लॉटरी के बाद बीजेपी-कांग्रेस में खलबली, कई चेहरे मैदान में उतरने को तैयार

जिले के छह निकायों में कुल 190 वार्ड और 516 मतदान केंद्र हैं। इनमें उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों के लिए 406 मतदान केंद्र, मावली के 20 वार्डों के लिए 20, वल्लभनगर के 20 वार्डों के लिए 20, भींडर के 25 वार्डों के लिए 25, फतहनगर सनवाड़ के 25 वार्डों के लिए 25 और कानोड़ के 20 वार्डों के लिए 20 मतदान केंद्र हैं। उदयपुर में 415672 मतदाता, मावली में 8118, वल्लभनगर में 8277, भींडर में 13739, फतहनगर-सनवाड़ में 17473 और कानोड़ में 9330 मतदाता हैं।