रेलवे रिश्वत कांड: CBI का बड़ा एक्शन, जयपुर और बीकानेर से 5 अफसर गिरफ्तार; लाखों का कैश बरामद

पहले मामले में सीबीआई ने उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के कार्यालय अधीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि वह अन्य सरकारी कर्मचारियों और निजी लोगों के साथ मिलकर नवी मुंबई स्थित एक निजी कंपनी के रेलवे से जुड़े काम के बिलों को अनुकूल तरीके से पारित कराने और भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बदले रिश्वत मांग रहा था। सीबीआई ने जाल बिछाकर कार्यालय अधीक्षक, सहायक वित्तीय सलाहकार और वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर को गिरफ्तार किया। इनके साथ नवी मुंबई स्थित निजी कंपनी के एक कर्मचारी को भी पकड़ा गया।