Jaipur: जोधपुर, भोपाल, श्रीगंगानगर और रेवाड़ी के यात्रियों के लिए अच्छी खबर, खातीपुरा स्टेशन से मिलेगी सीधी ट्रेन

खातीपुरा स्टेशन पर हैरिटेज लुक वाला नया स्टेशन भवन, छह हाईलेवल प्लेटफॉर्म, चार नई लूप लाइनें, कवर्ड शेल्टर, फुट ओवरब्रिज, पार्किंग और वेटिंग हॉल तैयार किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर अभी यात्रियों के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, उद्घोषणा प्रणाली, आरक्षित व अनारक्षित टिकट सुविधा उपलब्ध है। ट्रेनों के रखरखाव के लिए क्विक वाटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक लोको अनुरक्षण के लिए ट्रिप शेड भी बनाया गया है। आरक्षण काउंटर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संचालित हो रहा है।