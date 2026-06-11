Jaipur: रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव की बड़ी घोषणा, 30 दिन के अंदर IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च करने के दिए निर्देश

जयपुर। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) में छात्रों से संवाद के दौरान एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए 15 जुलाई तक IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। यह घोषणा उस समय हुई जब एक छात्रा ने उनसे सीधे शिकायत की कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान IRCTC की वेबसाइट अक्सर हैंग हो जाती है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।