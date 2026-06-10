आर्टिकल 370 और तीन तलाक कानून का जिक्र, अश्विनी वैष्णव ने गिनाईं मोदी सरकार की उपलब्धियां

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'कैबिनेट ने भारत ने गरीब कल्याण को शासन के केंद्र में स्थापित किया है। पीछे की सरकारें गरीब कल्याण को एक नारा बनाकर रखती थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब का केंद्र बनाया और 2014 में जब उन्होंने जिम्मेदारी ली थी तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर ऐलान किया था कि मेरी सरकार गरीब कल्याण के प्रति समर्पित सरकार है। प्रधानमंत्री युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकॉनमी, स्पोर्ट्स, उद्यमिता और फिटनेस को बहुत एक एंफेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए है।'