कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खरगे करेंगे आपात बैठक, देश भर से नेताओं को बुलाया दिल्ली

हाल ही में दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की मैराथन बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की रणनीति साफ कर दी थी। तब उन्होंने कहा था कि सभी विपक्षी दल अब पहले से ज्यादा मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को उठाएंगे और सरकार को संसद से लेकर सड़क तक घेरेंगे। गठबंधन पांच अहम मुद्दों पर सहमत हुआ है और आगे की लड़ाई मिलकर लड़ी जाएगी। बता दें बैठक में करीब 25 विपक्षी दल शामिल हुए। जबकि डीएमके, टीवीके और आप ने इंडिया ब्लॉक मीटिंग से दूरी बनाए रखी।