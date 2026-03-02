2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

खामेनेई की मौत से शोक में डूबी कांग्रेस, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया- टारगेटेड हत्या

Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने खामेनेई की मौत को टारगेटेड हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस गहरे दुख की घड़ी में सुप्रीम लीडर के परिवार, ईरान के लोगों और दुनिया भर के शिया समुदाय के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं जताती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 02, 2026

Ali Khamenei Death Congress Reaction

खामेनेई की मौत से दुखी है कांग्रेस पार्टी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का ट्वीट आया सामने (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

Ali Khamenei Death Congress Reaction: ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा- “इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) ईरान के सुप्रीम लीडर, अली हुसैनी खामनेई की बिना किसी युद्ध की औपचारिक घोषणा के मिलिट्री हमले में टारगेटेड हत्या की पूरी तरह से निंदा करती है। INC इस गहरे दुख की घड़ी में सुप्रीम लीडर के परिवार, ईरान के लोगों और दुनिया भर के शिया समुदाय के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। हम इस गंभीर संकट से निपटने में उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं।”

खरगे: टारगेटेड हत्या इंटरनेशनल नियमों के दिल पर हमला

कांग्रेस अध्यक्ष ने पोस्ट में आगे लिखा- “ भारत की विदेश नीति बातचीत और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान के जरिए विवादों को शांति से सुलझाने के वादे पर आधारित है, जैसा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 51 में जरूरी है। ये सिद्धांत - संप्रभु समानता, दखल न देना और शांति को बढ़ावा देना - भारत के सभ्यतागत मूल्यों की बुनियाद हैं। इसे देखते हुए, पश्चिम एशिया में संघर्ष वसुधैव कुटुंबकम ("दुनिया एक परिवार है"), महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नॉन-अलाइमेंट की नीति के प्रति हमारे वादे के बिल्कुल उलट है।”

“ईरान हो या पहले वेनेजुएला, किसी सॉवरेन देश की सरकार को गिराने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना, उसकी लीडरशिप को निशाना बनाना या जबरन सत्ता परिवर्तन की कोशिश करना, एक बार फिर से वही पुरानी और खतरनाक regime-change सोच के लौटने जैसा है। यह यूनाइटेड नेशंस चार्टर का भी उल्लंघन करता है - खासकर आर्टिकल 2(4), जो साफ तौर पर "किसी भी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या पॉलिटिकल आजादी के खिलाफ ताकत की धमकी या इस्तेमाल" पर रोक लगाता है, और आर्टिकल 2(7), जो किसी भी देश के घरेलू अधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाले मामलों में दखल देने से मना करता है। किसी मौजूदा देश के हेड की टारगेटेड हत्या इन इंटरनेशनल नियमों के दिल पर हमला करती है। सॉवरेनिटी शर्तों पर नहीं होती, और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ज़बरदस्ती से नहीं बनाई जा सकती।”

कांग्रेस अध्यक्ष: देश के नागरिकों का अपना पॉलिटिकल भविष्य तय करना अधिकार

उन्होंने आगे यह भी कहा कि INC इस बात पर ज़ोर देती है कि हर देश के नागरिकों का अपना पॉलिटिकल भविष्य तय करना उनका जरूरी अधिकार है। किसी भी बाहरी ताकत के पास रिजीम बदलने या किसी दूसरे देश की लीडरशिप को हुक्म देने का अधिकार नहीं है। ऐसे काम इंपीरियलिज़्म के बराबर हैं और असल में नियमों पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाते।

ये भी पढ़ें

ईरान पर अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई, खामनेई के मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने किया एक और बड़ा दावा
विदेश
Donald Trump claim

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

02 Mar 2026 05:03 am

Hindi News / National News / खामेनेई की मौत से शोक में डूबी कांग्रेस, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया- टारगेटेड हत्या

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

PM मोदी देर रात करेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक, गल्फ में बिगड़ रहे हालात पर चर्चा संभव

राष्ट्रीय

कर्पूर चन्द्र कुलिश जी का अनछुआ दर्शन: ‘अस्तित्व’ से ‘जीवन’ तक का सफर

पत्रकारिता के शलाका पुरुष कर्पूरचन्द्र कुलिश जी की जन्मशती। ( फोटो: पत्रिका)
राष्ट्रीय

ट्रंप-नेतन्याहू पर प्रियंका का हमला

राष्ट्रीय

श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष, बने पत्रिका की आवाज, जीतें ढेरों उपहार

पत्रकारिता के शलाका पुरुष कर्पूरचन्द्र कुलिश जी की जन्मशती। ( फोटो: पत्रिका)
राष्ट्रीय

Iran Israel War: दुबई में फंसे पुणे के 84 MBA छात्र, सुरक्षित वापसी की कोशिशें तेज

मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.