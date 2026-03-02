खामेनेई की मौत से शोक में डूबी कांग्रेस, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया- टारगेटेड हत्या

खामेनेई की मौत से दुखी है कांग्रेस पार्टी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का ट्वीट आया सामने (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)
Ali Khamenei Death Congress Reaction: ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा- “इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) ईरान के सुप्रीम लीडर, अली हुसैनी खामनेई की बिना किसी युद्ध की औपचारिक घोषणा के मिलिट्री हमले में टारगेटेड हत्या की पूरी तरह से निंदा करती है। INC इस गहरे दुख की घड़ी में सुप्रीम लीडर के परिवार, ईरान के लोगों और दुनिया भर के शिया समुदाय के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। हम इस गंभीर संकट से निपटने में उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं।”
कांग्रेस अध्यक्ष ने पोस्ट में आगे लिखा- “ भारत की विदेश नीति बातचीत और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान के जरिए विवादों को शांति से सुलझाने के वादे पर आधारित है, जैसा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 51 में जरूरी है। ये सिद्धांत - संप्रभु समानता, दखल न देना और शांति को बढ़ावा देना - भारत के सभ्यतागत मूल्यों की बुनियाद हैं। इसे देखते हुए, पश्चिम एशिया में संघर्ष वसुधैव कुटुंबकम ("दुनिया एक परिवार है"), महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नॉन-अलाइमेंट की नीति के प्रति हमारे वादे के बिल्कुल उलट है।”
“ईरान हो या पहले वेनेजुएला, किसी सॉवरेन देश की सरकार को गिराने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना, उसकी लीडरशिप को निशाना बनाना या जबरन सत्ता परिवर्तन की कोशिश करना, एक बार फिर से वही पुरानी और खतरनाक regime-change सोच के लौटने जैसा है। यह यूनाइटेड नेशंस चार्टर का भी उल्लंघन करता है - खासकर आर्टिकल 2(4), जो साफ तौर पर "किसी भी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या पॉलिटिकल आजादी के खिलाफ ताकत की धमकी या इस्तेमाल" पर रोक लगाता है, और आर्टिकल 2(7), जो किसी भी देश के घरेलू अधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाले मामलों में दखल देने से मना करता है। किसी मौजूदा देश के हेड की टारगेटेड हत्या इन इंटरनेशनल नियमों के दिल पर हमला करती है। सॉवरेनिटी शर्तों पर नहीं होती, और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ज़बरदस्ती से नहीं बनाई जा सकती।”
उन्होंने आगे यह भी कहा कि INC इस बात पर ज़ोर देती है कि हर देश के नागरिकों का अपना पॉलिटिकल भविष्य तय करना उनका जरूरी अधिकार है। किसी भी बाहरी ताकत के पास रिजीम बदलने या किसी दूसरे देश की लीडरशिप को हुक्म देने का अधिकार नहीं है। ऐसे काम इंपीरियलिज़्म के बराबर हैं और असल में नियमों पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाते।
