खामेनेई की मौत से शोक में डूबी कांग्रेस, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया- टारगेटेड हत्या

“ईरान हो या पहले वेनेजुएला, किसी सॉवरेन देश की सरकार को गिराने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना, उसकी लीडरशिप को निशाना बनाना या जबरन सत्ता परिवर्तन की कोशिश करना, एक बार फिर से वही पुरानी और खतरनाक regime-change सोच के लौटने जैसा है। यह यूनाइटेड नेशंस चार्टर का भी उल्लंघन करता है - खासकर आर्टिकल 2(4), जो साफ तौर पर "किसी भी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या पॉलिटिकल आजादी के खिलाफ ताकत की धमकी या इस्तेमाल" पर रोक लगाता है, और आर्टिकल 2(7), जो किसी भी देश के घरेलू अधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाले मामलों में दखल देने से मना करता है। किसी मौजूदा देश के हेड की टारगेटेड हत्या इन इंटरनेशनल नियमों के दिल पर हमला करती है। सॉवरेनिटी शर्तों पर नहीं होती, और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ज़बरदस्ती से नहीं बनाई जा सकती।”