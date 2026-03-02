ईरान पर अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई, खामनेई के मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने किया एक और बड़ा दावा

US-Iran War: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई अमेरिकी एयर-स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं, इस बात की पुष्टि सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की थी। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के एक और बड़े दावे ने इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान फिर से खींच लिया है। जी हां, अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई ने ईरान में भारी तबाही मचाई, खामनेई समेत ईरान के टॉप लीडरशिप को एक झटके में खत्म कर दिया गया। लेकिन अब एक और बड़ा दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी फोर्स ने ईरान के नौ नौसैनिक जहाजों को भी समुद्र में डुबो दिया है।