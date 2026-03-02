पुलिस मुख्यालय ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र और उसकी संप्रभुता की रक्षा करना उनकी सबसे महत्वपूर्ण और गैर-समझौता जिम्मेदारी है। अगर देश की जमीन, जनता या मूल्यों पर हमला हुआ, तो उसका कड़ा और कानूनी जवाब दिया जाएगा। इस बीच, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में उनकी सेनाओं ने पाकिस्तान की चार सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। मंत्रालय के अनुसार, इस ऑपरेशन में 32 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए।