2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

32 पाकिस्तानी सैनिक ढेर…, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की तोड़ दी कमर, हवाई हमलों का द‍िया मुहतोड़ जवाब

Afghanistan-Pakistan War: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला तेज कर दिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी सेनाओं ने जवाबी हमलों के बाद पाकिस्तान की चार सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 02, 2026

Afghanistan-Pakistan Cross-Border Tensions

अफगानिस्तान-पाकिस्तान वॉर (इमेज सोर्स: आईएएनएस और चैट GPT)

Afghanistan-Pakistan Cross-Border Tensions: अफगानिस्तान ने अब पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई और भी ज्यादा तेज कर दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक, अफगान सेना ने पाकिस्तानी सेना की चार और पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया है।

अफगान सेना के दावे के मुताबिक, उसने बगराम एयरबेस पर पाक‍िस्‍तानी सेना की ओर से क‍िए गए हवाई हमले की कोशिश को भी नाकाम कर दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि अब हर जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा।

मारे गए 32 पाकिस्तानी सैनिक

पझवोक अफगान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल परवन के पुलिस मुख्यालय ने बताया कि पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स ने सुबह करीब पांच बजे बगराम एयरबेस के ऊपर हवाई हमला करने की कोशिश की।

पुलिस हेडक्वार्टर के मुताबिक, बगराम की सुरक्षा टीम और वायुसेना ने तुरंत और प्रोफेशनल तरीके से जवाब दिया। उन्होंने जिको वन और टू माइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी विमानों की हरकतों को नाकाम कर दिया और उन्हें निर्णायक जवाब दिया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटना में किसी के घायल होने या किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। पूरा इलाका सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है।

पुलिस मुख्यालय ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र और उसकी संप्रभुता की रक्षा करना उनकी सबसे महत्वपूर्ण और गैर-समझौता जिम्मेदारी है। अगर देश की जमीन, जनता या मूल्यों पर हमला हुआ, तो उसका कड़ा और कानूनी जवाब दिया जाएगा। इस बीच, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में उनकी सेनाओं ने पाकिस्तान की चार सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। मंत्रालय के अनुसार, इस ऑपरेशन में 32 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए।

दो पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराने का भी दावा

अफगानिस्तान की खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान ने झड़पों के दौरान दो पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया। बताया गया कि ये हमले पाकिस्तान के पक्तिया, कंधार, खोस्त और नंगरहार प्रांतों में हुए।

27 फरवरी को, अफगानिस्तान ने 21 फरवरी को नंगरहार और पक्तिता में इस्लामाबाद के एयरस्ट्राइक के जवाब में डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट और मिलिट्री सेंटर पर हमले किए।

अफगानिस्तान के हमलों के बाद पाकिस्तान ने “ऑपरेशन गजब लिल-हक” शुरू किया। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक डॉन के अनुसार, यह उसने कई बॉर्डर सेक्टर में अफगान सेना की "बिना उकसावे की फायरिंग" के जवाब में किया।

पाकिस्तान एयर फोर्स (पीएफ) ने काबुल, कंधार और पक्तिया में मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले क‍िए।

हाल के महीनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, जहां दोनों पक्ष एक-दूसरे पर सीमा पार हमलों और आतंकवादी समूहों को शरण देने के आरोप लगाते रहे हैं।

ये भी पढ़ें

अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मार गिराया! राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई मुहर
विदेश
Iran-america conflict

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

02 Mar 2026 12:13 am

Hindi News / World / 32 पाकिस्तानी सैनिक ढेर…, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की तोड़ दी कमर, हवाई हमलों का द‍िया मुहतोड़ जवाब

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

VIDEO: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी लास्ट वार्निंग, बोले- हथियार डाल दो वरना मौत पक्की

TRUMP
विदेश

ईरान ने एक साथ दागे इजरायल पर कई मिसाइल, 9 लोगों की दर्दनाक मौत, सामने आया वीडियो

Iran Missile Attack
विदेश

खामनेई की मौत के बाद ईरान का उग्र रूप: जवाबी कार्रवाई में मारे तीन अमेरिकी सैनिक, पांच की हालत गंभीर

Iran Killed US Soldiers
विदेश

ईरान पर अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई, खामनेई के मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने किया एक और बड़ा दावा

Donald Trump claim
विदेश

Iran-Israel War: खामेनेई की मौत, ग्लोबल इकॉनोमी के लिए क्यों है खतरनाक? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं…

Iran US tensions, Ayatollah Ali Khamenei warning, Khamenei threat to US, Iran regional war threat,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.