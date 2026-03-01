Khamenei’s assassination: ‘जब 80-90 साल का होना तो…’ जाते-जाते ईरानियों और दुश्मनों को बड़ा संदेश दे गए खामेनेई

Khamenei's assassination: इजरायली हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए। उनकी जगह वरिष्ठ धर्मगुरु अयातुल्लाह अलीरेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है, जो नए स्थायी नेता के चयन तक जिम्मेदारी संभालेंगे। अली खामनेई की मौत के बाद उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, जब एक बच्चे ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से कहा था कि वह शहीद होना चाहता है तो अली खामेनेई ने उसे समझाया था कि पहले पढ़ाई करो, साइंटिस्ट बनो, अपनी जिंदगी जियो। जब 80-90 साल के हो जाओगे तो फिर शहीद होना।