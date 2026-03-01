Iran Israel War: जिस तेल टैंकर पर सवार थे 15 भारतीय, उस पर ईरान ने बीच समंदर में मिसाइल से किया हमला

मध्य एशिया में जारी तनाव पर भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने नागरिकों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी है। कतर, इजरायल, फिलिस्तीन में मौजूद दूतावास ने लोगों को गैर जरूरी यात्रा न करने के निर्देश दिए हैं। दूतावास ने अपील की है कि लोग सुरक्षित जगहों पर रहें, स्थानीय खबरों पर नजर बनाए रखें और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। दूतावास ने अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और कहा है कि ये सभी 24 घंटे मदद के लिए तैयार रहेंगे। कतर में रह रहे भारतीयों के लिए 00974-55647502 नंबर जारी किया है और ईमेल आईडी CONS.DOHA@MEADOTGOV.IN पर संपर्क साधने को कहा है।