Iran-Israel War: ईरान के नासिर मकारम शिराज़ी ने किया जिहाद का ऐलान! जानें दुनिया का कौनसा देश किसके साथ

Operation Epic Fury: अमेरिका और इज़राइल के हमले (Iran-Israel War )में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद, ईरान के धर्म गुरु मकारम शिराज़ी ने अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया है। यह फतवा ईरान की सेमी-ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी तसनीम (Tasnim ) और मेहर न्यूज़ एजेंसी (Mehr News Agency) के माध्यम से रिपोर्ट किया गया। उन्होंने कहा कि खामेनेई की हत्या के मुख्य जिम्मेदार अमेरिका और "ज़ायोनी शासन" (इज़राइल) हैं, और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इन अपराधियों से बदला लेना धार्मिक कर्तव्य है। यह ऐलान तेहरान या क़ुम से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन ईरानी मीडिया से सटीक स्थान की पुष्टि हुई है। यह घटना अमेरिका और इज़राइल की ओर से ईरान पर 28 फरवरी 2026 को शुरू किए गए बड़े हमलों के बाद हुई, जिसमें खामेनेई की मौत की पुष्टि हुई। ध्यान रहे कि नासिर मकारम शिराज़ी (Naser Makarem Shirazi) एक प्रमुख शिया ग्रैंड आयतुल्ला हैं, जो ईरान के क़ुम में रहते हैं। वे 99 वर्ष के हैं और शिया मुस्लिम समुदाय में एक वरिष्ठ धार्मिक अधिकारी माने जाते हैं, हालांकि वे ईरान की सरकार में कोई आधिकारिक नेतृत्व पद नहीं रखते। वे केवल फतवे जारी करने के लिए जाने जाते हैं।